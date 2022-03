Howl Théâtre du Grütli Genève Catégorie d’évènement: Genève

Howl Théâtre du Grütli, 29 septembre 2022, Genève. Howl

du jeudi 29 septembre au vendredi 30 septembre à Théâtre du Grütli

Allen Ginsberg s’empare des mots comme une arme poétique, contourne le pouvoir du langage conventionnel pour en raconter sa solitude, son exclusion, sa folie et son cri d’humanité. La force du poème HOWL réside dans le rythme, la virtuosité de la langue et les images qu’il produit : c’est un poème viscérale écrit durant une après-midi sous les effets des drogues. Le cri de Ginsberg lui coûte la prison et la censure en 1956.

Prix libre

La création a eu lieu en 2011 à la Biennale-Charleroi Danses en Belgique et tourne depuis, dans de configurations différentes, en Suisse, en France et en Belgique. Théâtre du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-29T20:00:00 2022-09-29T21:00:00;2022-09-30T19:00:00 2022-09-30T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Théâtre du Grütli Adresse Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Ville Genève lieuville Théâtre du Grütli Genève

Théâtre du Grütli Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Howl Théâtre du Grütli 2022-09-29 was last modified: by Howl Théâtre du Grütli Théâtre du Grütli 29 septembre 2022 genève Théâtre du Grütli Genève

Genève