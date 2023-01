Howard Carter & La Tombe KV62 Marseille 1er Arrondissement, 17 janvier 2023, Marseille 1er Arrondissement .

Howard Carter & La Tombe KV62

2023-01-17 13:00:00 13:00:00 – 2023-04-30 18:00:00 18:00:00

Dans le cadre du centenaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon.



Le 4 novembre 1922, le Britannique Howard Carter et son équipe découvrent le tombeau du pharaon Toutankhamon dans la Vallée des Rois en Égypte. L’hypogée vieux de plus de 3000 ans livre près de 5400 objets d’un fabuleux trésor, cette aventure est encore aujourd’hui considérée comme la plus grande découverte archéologique du XXe siècle.





Autour de l’exposition



• Conférence

Jeudi 19 janvier à 18h

> Alcazar, salle de conférence

De l’Égyptologie à l’égyptomanie

Au XIXe siècle, au retour de l’expédition d’Égypte de Bonaparte et jusqu’à aujourd’hui, l’engouement pour la civilisation égyptienne se retrouve dans les monuments, les bijoux, la peinture, et aujourd’hui dans le 7e art, les BD, les jeux vidéos.

Par Karine Madrigal, égyptologue, chargée de l’inventaire et de l’étude du fonds Champollion conservé aux Archives départementales de l’Isère.



• Conférence

Samedi 28 janvier à 11h

> Alcazar, salle de conférence

Champollion et l’aventure du déchiffrement des hiéroglyphes

Retour sur la découverte de la pierre de Rosette lors de l’expédition d’Égypte de Bonaparte, et les différentes tentatives pour la déchiffrer, en mettant à l’honneur le génie des frères Champollion et leur rôle décisif en 1822, il y a 200 ans, dans cette grande aventure du déchiffrement des hiéroglyphes.

Par Karine Madrigal, égyptologue, chargée de l’inventaire et de l’étude du fonds Champollion conservé aux Archives départementales de l’Isère.

Venez découvrir l’exposition « Howard Carter & La Tombe KV62 » à Bibliothèque Alcazar BMVR du 17 janvier au 30 avril.

