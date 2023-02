HOW TO BE A KEATON Salle Jean GENET Couches Couches Catégories d’Évènement: Couches

HOW TO BE A KEATON Salle Jean GENET, 27 avril 2023, Couches

2023-04-27 – 2023-04-27

Salle Jean GENET 6 route de Chalencey

Couches

Saone-et-Loire Couches EUR 5.5 15 Le ciné-concert est basé sur le moyen-métrage de 1924 de Buster Keaton “Sherlock Junior”.

Un des plus grand muet en 45 minutes. Comment métamorphoser la réalité en illusion. Agréménté avant et après d’un film tourné spécialement pour l’occasion par Scènes Occupations où l’interaction entre l’écran et la scène engendre des situations loufoques. sallejeangenet@grandautunoismorvan.com Salle Jean GENET 6 route de Chalencey Couches

