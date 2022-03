How to be a Keaton Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Lons-le-Saunier Jura C’est une vraie projection de film, accompagnée en live par des vrais musiciens qui jouent en vrai… Le film c’est un film de 1924 de Buster Keaton “Sherlock Junior”. il raconte l’histoire d’un projectionniste (joué par B Keaton) qui s’endort devant un film, et qui rêve qu’il rejoint les personnages du film !

theatre-group@orange.fr +33 3 84 24 55 61 http://www.lamuserie.com/

En préambule, sorte de fil rouge durant le spectacle : un film dans lequel Charlie (joué par le top comédien Emmanuel Vérité) donne la parole aux musiciens ! Super bien fait ! Un régal.

