How to be a Dancer in Seventy-two Thousand Easy Lessons • Danse / Théâtre
Théâtre de la Ville – Abbesses
Paris

13 décembre 2023 au samedi 16 décembre 2023

samedi

de 15h00 à 16h30

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant

Le chorégraphe le plus en vue de la scène irlandaise s’amuse de ses premiers souvenirs de danseur entrant dans la vie d’adulte. Michael Keegan-Dolan, Rachel Poirier How to be a Dancer in Seventy-two Thousand Easy Lessons Être danseur, c’est être en vie! Mais cette vie est faite de rêves et

de réalités. Michael Keegan-Dolan souligne qu’on ne comprend pas

vraiment ce qu’on fait pendant qu’on le fait, surtout quand on est

jeune. L’expérience de la vie aidant, il embarque sa partenaire Rachel

Poirier dans une comédie loufoque entre réel et fiction, pudeur et

désir, bravoure et humiliation, innocence et expérience. Par le jeu et

le cabaret, les deux lurons assument tout: pousser le sérieux jusqu’au

ridicule, mais aussi laisser la danse pure surgir par un Boléro

superbement dansé, au détour d’une facétie. Chemin faisant, ils règlent

leurs comptes avec les espérances et les désillusions qui font le relief

de la vie.

En anglais, surtitré en français TEAĊ DAṀ SA

Chorégraphié & interprété par Michael Keegan-Dolan, Rachel Poirier
Texte Michael Keegan-Dolan
Direction Rachel Poirier & Adam Silverman
Décor & Costumes Hyemi Shin
Lumière Adam Silverman
Son Sandra Ní Mhathúna
Traduction et régie des titres Maëlle Mas
Avec le soutien du Centre culturel irlandais

Théâtre de la Ville – Abbesses
31 rue des Abbesses
75018 Paris

