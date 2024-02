How far CDN Besançon Franche-Comté Besançon, mardi 13 février 2024.

How far Une invitation au voyage entre les paysages, pays, langues et époques autour des thèmes de l'amitié et des mémoires partagées de la France et du Nigéria ! 13 – 15 février CDN Besançon Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-13T20:00:00+01:00 – 2024-02-13T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-15T19:00:00+01:00 – 2024-02-15T20:30:00+01:00

How far circule entre plusieurs langues, plusieurs pays, et travaille sur la superposition des paysages et des époques.

Suzanne roule sur l’autoroute au volant d’un vieux break Peugeot en banlieue d’une grande ville. Dans une station service fermée et déserte, elle rencontre Amadi, jeune réalisateur nigérian venu explorer les archives françaises pour un documentaire sur la guerre du Biafra. Entre réalité et fiction, ils essaient de voyager dans la mémoire de l’un et de l’autre.

DISPOSITIF How far signifie « bonjour comment ça va » en pidgin nigérian ou « à quelle distance» en anglais britannique. Et c’est de la distance que traite ce texte, de la périphérie, et du vivre-ensemble. Le texte de Laure Bachelier-Mazon travaille sur les rythmes, les sonorités, le mélange des langues, l’histoire et l’actualité. Il s’agit là de travailler sur une appropriation du passé et du présent, de la langue de l’autre. Ouvrir un espace de la rencontre. Brouiller les géographies. Mêler les langues, le français, l’anglais, le pidgin. Je pense à une scénographie autour de matériaux récupérés, détournés de leur usage premier, comme la station-service où Suzanne et Amadi se rencontrent dans le texte. La 504, qui est elle aussi un personnage à part entière, sera racontée par des bribes, des éléments, comme ce qu’il reste d’un rêve – un volant au milieu de la végétation. Et ce d’autant que l’imaginaire du texte aborde la question des mémoires flottantes et de leur recomposition et questionne le rapport des économies nord-sud. Nous envisageons de traiter les métamorphoses de l’espace inscrites dans le texte et sa dimension fantastique par un dispositif scénographique léger – la dramaturgie sera structurée par la lumière et le rapport à la musique.

CDN Besançon Franche-Comté Esplanade Jean-Luc Lagarce 25000 Besançon Besançon 25000 Chaprais-Cras Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@dayfornight.fr »}]

