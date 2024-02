HOVVDY POPUP! Paris, mercredi 29 mai 2024.

10 ans après leur rencontre, Charlie Martin et Will Taylor forment Hovvdy. Dès leurs débuts en 2014, le duo a l’ambition de mettre au goût du jour le lo-fi et slowcore des années 90 dans une esthétique indie rock/folk actuelle.Leur cinquième album éponyme souligne leurs nombreuses années d’écriture tant appréciée des fans. Ces 19 nouveaux titres entremêlent une production vivante avec des lignes de piano tourbillonnantes sous la vision cohésive des deux amis de longue date. Ce double album expansif présente une véritable coproduction entre Hovvdy et leurs collaborateurs fréquents, Andrew Sarlo (Bon Iver, Big Thief) et Bennett Littlejohn (bassiste, multi-instrumentiste). Un focus sans précédent sur le live permet au groupe de peaufiner leur slow core vers une dynamique éblouissante, en passant de la sensation country de “Portrait” à la batterie enivrante de “Meant”. Toujours guidé d’une main douce, l’auditeur est amené à assister à la synchronicité spontanée de la composition commune de Charlie et Will.Actuellement en tournée avec Cold War Kids, Hovvdy sera de retour en concert à Paris le 29 mai 2024 au POPUP!

Tarif : 17.50 – 17.50 euros.

Début : 2024-05-29 à 20:00

Réservez votre billet ici

POPUP! 14 RUE ABEL 75012 Paris 75