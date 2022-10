Hovhannes Davtyan Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne EUR 29.9 44.9 Sarcastique et caustique, Hovhannes Davtyan aborde les sujets de la société arménienne avec un humour incisif et beaucoup de tendresse.



Du pur stand-up et des punchlines vous accompagneront durant 1h30 de rires.

Un spectacle à ne pas rater !



Évènement caritatif en soutien à My Ouai et à la rénovation d’une école maternelle dans la région du Gegharkunik en Arménie. Hovhannes Davtyan – Stand-up Show ! https://www.espace-julien.com/fr/agenda/programmation Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement

