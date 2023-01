Houyhnhnm, photographies d’Yves Trémoulin Saint-Cyr-la-Rosière Saint-Cyr-la-Rosière Catégories d’Évènement: Orne

Houyhnhnm, photographies d'Yves Trémoulin
prieuré de sainte-gauburge
Saint-Cyr-la-Rosière
Orne

2023-04-29 10:30:00 – 2023-06-04 18:30:00

Dans le cadre du parcours Chemins de Traverse, en coproduction avec Art Culture & Co. Au terme d'un périple au pays des Houyhnhnms, celui des chevaux percherons, Yves Trémourin a souhaité plonger dans un univers organique de chair, de pelage, de crinière, de terre. Il magnifie le cheval par le détail, au plus près, l'approche sous un point de vue personnel dans des images d'un format conséquent. Ce travail tend à mettre en lumière une part de mystère animal à travers cet autre mystère qu'est la représentation par la photographie. Le spectateur se confronte physiquement à une suite d'images qui le placent dans une position inhabituelle vis à vis de sa perception ordinaire, suscitant satisfaction plastique et questionnement métaphysique.

