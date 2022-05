Houx y es-tu?, 18 décembre 2022, .

Houx y es-tu?

2022-12-18 13:30:00 – 2022-12-18

Balade de Noël vers les buissons de Houx. Quelques kilomètres avec Guy Duronsoy, Gérard Galtrand, Marcelin Piart et Jean-Christophe Prévot. Se munir de gants et d’un sécateur. Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur.

+33 3 23 71 42 17 http://www.amis-foret-retz.fr/

