Housecall & Selim-a Atallah Chettaoui Le Générateur, 4 juin 2023, Gentilly.

Le samedi 03 juin 2023

de 23h00 à 01h00

.Tout public. gratuit

Dj set poétique / Dj sets poétiques où mots, corps et beats s’entremêlent.

Depuis fin 2021, Selim-a Atallah Chettaoui et le duo de DJs Housecall collaborent pour des Dj sets poétiques où mots, corps et beats s’entremêlent. Entre poésie et musique électronique, iels dialoguent en question-réponses expérimentales dans un mélange de genres aussi énergique que planant qui invite à naviguer entre écoute et danse.

Course effrénée sur des velibs cassés

dans le métro parisien

dans le subway new-yorkais

le voyage est le seul lieu que je sais habiter – Selim-a Atallah Chettaoui

Le Générateur 16 rue Charles Frérot 94250 Gentilly

Bernard Bousquet Housecall & Selim-a Atallah Chettaoui