Paris Le Gore île de France, Paris HOUSE TO TECHNO Le Gore Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

HOUSE TO TECHNO Le Gore, 7 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 7 novembre 2021

de 23h59 à 4h

Le dimanche 14 novembre 2021

de 23h59 à 4h

Le dimanche 21 novembre 2021

de 23h59 à 4h

Le dimanche 28 novembre 2021

de 23h59 à 4h

payant

LAURÉATS DU CONCOURS TRAX MAGAZINE X PEDRO WINTER. LAURÉATS DU CONCOURS TRAX MAGAZINE X PEDRO WINTER. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Événements -> Soirée / Bal Le Gore 1 Avenue Corentin Cariou Paris 75019 Contact : Le Gore 0000000000 Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

Date complète :

2021-11-07T23:59:00+01:00_2021-11-08T04:00:00+01:00;2021-11-14T23:59:00+01:00_2021-11-15T04:00:00+01:00;2021-11-21T23:59:00+01:00_2021-11-22T04:00:00+01:00;2021-11-28T23:59:00+01:00_2021-11-29T04:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Gore Adresse 1 Avenue Corentin Cariou Ville Paris lieuville Le Gore Paris