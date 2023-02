HOUSE TO TECHNO L’Alimentation Générale Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

HOUSE TO TECHNO L'Alimentation Générale, 8 février 2023, Paris.

de 19h00 à 01h00

gratuit

Votre sauterie mensuelle à l’alimentation générale revient pour une nouvelle édition House to Techno ce mercredi 8 février. Comme son nom l’indique, la soirée évoluera tranquillement de la house music à la techno pour les plus téméraires. Initialement ces deux styles de musique empruntent les sonorités de la soul et du funk. Ils ont bien évolué depuis leur apparition à Chicago dans les années 80. Au final, même si ces styles de musique sont étiquetés, tous les sous genres de la musique électronique s’inspirent des uns des autres. Si c’est pas poétique ça. On vous a dit qu’on était passionné ? L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : http://alimentation-generale.net/ https://fb.me/e/a2QkcsX2k https://fb.me/e/a2QkcsX2k

