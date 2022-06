House Sweet House – 26 SoundSystem (Alex Autajon, Baume, Romanesque) & DJ Aware Marseille 3e Arrondissement, 1 juillet 2022, Marseille 3e Arrondissement.

House Sweet House – 26 SoundSystem (Alex Autajon, Baume, Romanesque) & DJ Aware

38 Traverse Notre Dame de Bon Secours Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-07-01 – 2022-07-01

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours

Marseille 3e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Ça croque entre les dents, ça pétille sur la langue, ça glisse entre les lèvres, ça éclate devant la bouche, ça pique sur les papilles, parfois ça abîme les gencives mais : acidulé, fruité, sucré, piquant, doux, pétillant, chocolaté, dur ou mou, en sucette, en bonbon, en pastille ou en chewing-gum… ça fait pas du bien ces petites sucreries ?

Brossez-vous les dents, quand même… et lavez-vous les oreilles pour recevoir ce miel digne de la plus délicieuse des musiques !



Line Up



• 26 SoundSystem

C’est dans la Drôme, le numéro 26 des provinces françaises, que l’histoire musicale a commencé pour tous ces artistes ! Éparpillés dans les 4 coins du département c’est en menant avec convictions leurs projets de manière commune ou individuelle qu’ils se sont retrouvés pas à pas sur la scène locale et nationale, en partageant les valeurs communes du bon vivantisme. Comme son nom l’indique, le « 26 SoundSystem » porte un DJ set collectif à 12 mains, riche en couleur et diversité avec pour facettes House, Funk, Zouk, Disco, Jersey Club, Bass Music, French Touch, Techno … Autant dire que les formats de longue durée raviront à coups sûrs la troupe jamais rassasiée de voir nombreuses danseuses et danseurs face à elle.

Retrouvez trois des artistes du 26 Soundsystem au Chapiteau :

– Alex Autajon : Jersey Club, Bass Music, House, French Touch

– Baume : House, Disco, Techno

– Romanesque : House, Funk, Italo, Zouk



• DJ Aware

House Sweet House : de la House music, comme à la maison.

Rendez-vous au Chapiteau le 1er juillet.

http://www.facebook.com/Le.Chapiteau.labelledemai/?ref=page_internal

