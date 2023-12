House Of Underground 7 Years Anniversary ! La Machine du Moulin Rouge Paris, 12 janvier 2024, Paris.

Le vendredi 12 janvier 2024

de 23h55 à 06h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

7 ans et toujours pas toutes nos dents ! Le temps passe vite, mais qu’est ce qu’on est content·e·s de tout ce qui s’est passé ces 7 dernières années et en grande partie grâce à vous <3 On a l’immense plaisir de vous convier à souffler notre 7ème bougie à La Machine du Moulin Rouge et on a trop hâte de vous retrouver parce que ça fait vraiment longtemps bordel !

Un programme bien bien lourd comme d’habitude, placé sous le signe du Djing d’exception avec non pas 2 mais bien 4 artistes internationaux : S.A.M aka Samuel Madsen, membre du trio Mandar et énorme DJ Danois, Luca Lozano, le boss de l’incontournable label Klasse Wrecks et producteur de fou, Stella Zekri, la sensation berlinoise et selector de gros skeuds House qui sera en B2B avec une autre artiste basée à Berlin à suivre de près Chewchew !

On complète évidemment le line up avec une Chaufferie bouillante et nos 4 loulous qui portaient anciennement le maillot H.O.U et qui viendront casser en 2 le dancefloor : Maison Blanche, DVDE, Onibaku et Heich Dee !

VJING

‍♂️MASSAGES

STAND MERCH HOUSE OF UNDERGROUND (NOUVEAUX TEE-SHIRTS/NOUVEAUX VINYLES)

+ BEAUCOUP D’AUTRES SURPRISES

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris

