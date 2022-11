House of Habibi | Soirée clubbing by Paris is Dancing L’Institut du Monde Arabe Paris Catégories d’évènement: île de France

Avec HOUSE OF HABIBI, la scène Voguing parisienne investit l’Institut du monde arabe le temps d’une soirée pour célébrer l’exposition Habibi, les révolutions de l’amour. L’Institut du monde arabe invite Paris is Dancing (PID) pour une soirée inédite qui mettra en lumière la scène Voguing parisienne, lors de l’évènement festif et culturel House of Habibi. Ouverte à tou·te·s et pensée en écho à l’exposition Habibi : Les Révolutions de l’Amour, cette soirée traduit l’engagement de PID dans la lutte contre le racisme et la discrimination liés à l’orientation sexuelle et l’identité de genre, à travers l’exploration de thématiques fortes. C’est cette fois le sujet des mariages arrangés qui sera au centre. Ces mariages fréquents, notamment dans les villages berbères du Maghreb, sont la source d’inspiration de la scénographie et des performances proposées tout au long de l’événement. Les participants sont invités à pénétrer dans cet univers qui remet ici en question les normes de ces cérémonies, en accueillant à bras ouverts les codes LGBTQIA+, là où ils n’avaient jamais été acceptés jusqu’à présent.

Il s’agira aussi de danser jusqu’au bout de la nuit dans l’un des plus beaux lieux de Paris… Bienvenue dans la House of Habibi, là où vos identités seront acceptées, là où vos amours ne seront plus à cacher ! Direction artistique : Tim Zouari Danseurs : Vanina House of Ninja

Jacky Cohen Paris Is Dancing [PID] PID est un concept de soirées festives et culturelles qui met en avant le voguing, avec l’objectif d’initier le grand public à cette culture. PID prône la diversité et l’inclusion en utilisant la danse comme langue de communication, tout en s’armant de l’expertise de plusieurs associations telles qu’AIDES et Le Refuge. PID vise également à garantir la représentation fidèle de cette culture dans de grandes institutions culturelles, grâce à l’aide de ses danseurs, sans lesquels ce mouvement n’aurait jamais eu d’impact sur le changement des mentalités dans le monde. Tim ZOUARI, directeur artistique de PID : « Nous partageons avec l’Institut du monde arabe une même volonté de promouvoir la diversité à travers la culture. Notre envie commune de faire découvrir les cultures des minorités en France nous a amenés à accepter l’invitation de l’IMA. Nous sommes fiers de faire partie de la programmation de sa nouvelle saison autour de l’exposition “Habibi, les révolutions de l’amour”. C’est une belle façon de rassembler tout un chacun autour d’une cause noble, dans un cadre festif et un établissement pionnier de la culture à Paris. » PLUS D’INFOS SUR L’EXPOSITION HABIBI, LES RÉVOLUTIONS DE L’AMOUR L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris Contact : https://www.imarabe.org/fr/evenement-exceptionnel/house-of-habibi-soiree-clubbing-by-paris-is-dancing

