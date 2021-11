Meudon Centre d'art et de Culture Hauts-de-Seine, Meudon HOUSE OF GUCCI (VOST) Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

L’histoire vraie de l’empire familial qui se cache derrière la célèbre marque de luxe italienne. Sur plus de trois décennies de passions, trahisons, décadence, vengeance et finalement meurtre, le film met en scène ce que signifie un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une famille peut aller pour reprendre le contrôle. Biopic/drame de Ridley Scott avec Lady Gaga et Al Pacino – ETATS-UNIS – 2021 – 2H37 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T20:30:00 2021-12-22T23:10:00;2021-12-23T17:00:00 2021-12-23T19:40:00;2021-12-28T20:30:00 2021-12-28T23:10:00

