House of Echo La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

House of Echo La Petite Halle, 25 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 25 mars 2022

de 21h00 à 00h00

gratuit

Enzo Carniel poursuit sa résidence à la Petite Halle, ce vendredi 25 Mars il présentera son projet House of Echo avec tous ses musiciens pour un live avec des titres issus de tous leurs albums! HOUSE OF ECHO : Véritables ovnis du jazz hexagonal, Enzo Carniel et House of Echo imaginent une musique venue d’un monde qui n’existe pas encore… Nimbé d’ambient, d’électronique et de sons purs de la nature, ce jazz d’anticipation s’affranchit, par son magnétisme, des murs — visibles et invisibles — qui nous entourent. Un disque qui prend la forme d’une expérience sonore, autant que spirituelle. La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (Paris) (121m) 151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Contact : https://www.facebook.com/events/696247848203427 Concert;Musique

Date complète :

2022-03-25T21:00:00+01:00_2022-03-25T00:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Petite Halle Adresse 211 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville La Petite Halle Paris Departement Paris

La Petite Halle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

House of Echo La Petite Halle 2022-03-25 was last modified: by House of Echo La Petite Halle La Petite Halle 25 mars 2022 La Petite Halle Paris Paris

Paris Paris