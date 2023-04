House of Catawiki 3537 Paris Catégories d’Évènement: île de France

Catawiki s’invite dans l’hôtel particulier 3537 en plein cœur du Marais, le 15 avril, à l’occasion de son premier événement en France “House of Catawiki”. Catawiki s’invite dans l’hôtel particulier 3537 en plein cœur du Marais, le 15 avril prochain, à l’occasion de son premier événement en France “House of Catawiki”. L’occasion inédite de venir découvrir l’univers de Catawiki, la principale place de marché en ligne pour les objets spéciaux, en faisant expertiser l’un de vos objets personnels grâce aux conseils des experts de chaque catégorie présents sur place (Art, Design, Luxe, Sport, BD…). Mais également, de se promener dans le parcours immersif de l’exposition des objets mis en vente aux enchères. Enfin, pour les amateurs d’art, Catawiki ouvre également ses portes à 5 artistes en leur donnant l’opportunité d’exposer leurs œuvres au sein de l’hôtel particulier. https://lamaisoncatawiki.typeform.com/valuationday?typeform-source=www.jds.fr 3537 35-37 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris Contact : https://lamaisoncatawiki.typeform.com/valuationday?typeform-source=www.jds.fr

