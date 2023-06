Hourtin été 2023 – Spectacle Guignol Guérin Hourtin Hourtin Hourtin Catégories d’Évènement: Gironde

Hourtin été 2023 – Spectacle Guignol Guérin 12 juillet – 23 août GRATUIT La Ville d'Hourtin vous offre cet été 6 spectacles du Guignol Guérin, le plus ancien théâtre de marionnettes de France qui fête cette année ses 170 ans d'existence ! Répertoire tous publics et traditionnel.

Spectacles tous publics, en direct et intéractifs ! Ambiance garantie !

Venez nombreux ! 12 Juillet

19 Juillet

26 Août

9 Août

18 Août

23 Août à 20h30 Pour le lieu du spectacle dans la ville : soit Hourtin Port soit Hourtin Plage – renseignements aupres de la ville d'Hourtin Entrée libre et gratuite

2023-07-12T20:30:00+02:00 – 2023-07-12T21:00:00+02:00

2023-07-12T20:30:00+02:00 – 2023-07-12T21:00:00+02:00
2023-08-23T20:30:00+02:00 – 2023-08-23T21:00:00+02:00

