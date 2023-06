Église Saint-Hélène, Hourtin (33) Hourtin Hourtin Hourtin Catégories d’Évènement: Gironde

Hourtin Église Saint-Hélène, Hourtin (33) Hourtin Hourtin, 1 juillet 2023, Hourtin. Église Saint-Hélène, Hourtin (33) Samedi 1 juillet, 19h15 Hourtin Entrée libre La paroisse vous convie à une marche ! Le rendez-vous est donné à 19h15 sur le parking du Carrefour Market de Hourtin (co-voiturage), puis, le départ de la marche se fera depuis la maison de la chasse.

La ballade méditative, longue de 5,5 km, se terminera aux alentours de 22h à l'église de Hourtin. Dès 21 heures, les non-marcheurs pourront méditer et échanger dans l'église avec le Père Thomas Gaucher. Une bénédiction commune aura lieu à l'arrivée des pèlerins et un verre de l'amitié sera proposé.

