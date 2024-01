Come on Barbie lets go Zumba ! Venez déguisés ! – sur inscription LE PIN SOLEIL Hourtin, samedi 10 février 2024.

Come on Barbie lets go Zumba ! Venez déguisés ! – sur inscription LE PIN SOLEIL Hourtin Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 18:00:00

fin : 2024-02-10 18:45:00

.

LE PIN SOLEIL 1 Rue du Stand de Tir

Hourtin 33990 Gironde Nouvelle-Aquitaine



L’événement Come on Barbie lets go Zumba ! Venez déguisés ! – sur inscription Hourtin a été mis à jour le 2024-01-19 par OT Médoc Atlantique