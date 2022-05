Houria Aïchi Le 360 Paris Music Factory, 28 juin 2022, Paris.

Houria Aïchi

Le 360 Paris Music Factory, le mardi 28 juin à 20:30

DISTRIBUTION Houria Aïchi · chant Mohamed Abdennour · mandole, oud, choeurs Ali Bensadoun · flûtes, percussions, choeurs Adhil Mirghani · percussions, choeurs Taoufik Mimouni · claviers, choeurs Chanteuse emblématique de l’Aurès, Houria Aïchi met Le Cavalier, le cheval et la Dame au centre de son nouveau répertoire Chants courtois de l’Aurès. Elle y raconte la séparation de l’être aimé par la volonté de la tribu, les rencontres furtives avec la Belle, l’amour impossible si ce n’est par des subterfuges, et la témérité des amants à braver les interdits. À travers ces chants, Houria Aïchi montre comment les Chaouias de l’Aurès chantaient les femmes et l’amour. Pour ce nouveau projet, la chanteuse renoue, comme sur son précédent disque, avec Mohamed Abdennour au mandole et au oud, Ali Bensadoun aux flûtes et percussions et Adhil Mirghani aux percussions, avec l’arrivée de Taoufik Mimouni de l’Orchestre National de Barbès aux claviers. Ainsi, arrangements aussi contemporains que respectueux épousent l’univers d’Houria pour lui faire traverser le temps et l’espace.

Chants courtois de l’Aurès

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



2022-06-28T20:30:00 2022-06-28T22:00:00