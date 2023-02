HOUN NOUVEL ALBUM « VEGETALE DANSE » SUNSIDE, 19 mars 2023, PARIS.

HOUN NOUVEL ALBUM « VEGETALE DANSE » SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-03-19 à 19:00 (2023-03-19 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

SUNSET SUNSIDE (LIC: 1049451-52-53) porésente La musique de Houn est enracinée dans le jazz tout en forgeant son groove dans le rock et le funk. Entre pulsations binaires et ternaires, les musiciens de Houn explorent la pop et la chanson française. Les textes et mélodies sont portés par la voix vibrante de Roxane Terramorsi, tout en subtilité, nuances et énergie, principalement en français, mais aussi en anglais, espagnol ou portugais. Houn vous propose un voyage dans un pays inconnu… prêt à embarquer ?

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

