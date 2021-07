Paris Place marcel achard Paris Houmayoun, Haroon Place marcel achard Paris Catégorie d’évènement: Paris

Houmayoun, Haroon Place marcel achard, 5 août 2021-5 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 5 août 2021

de 11h à 12h

gratuit

musique classique et traditionnelle afghane Humayoun Ibrahimi et Haroon Ibrahimi reprennent la musique traditionnelle de communautés éthniques pashtun et baloch d’Afghanistan. Spectacles -> Opéra / Musical Place marcel achard Place marcel achard Paris 75019

2, 11 : Belleville (153m) 2 : Couronnes (547m)

Contact :Pièces à emporter piecesaemporter@gmail.com https://www.piecesaemporter.com/ https://www.facebook.com/Pi%C3%A8ces-%C3%A0-emporter-408163116056740 Spectacles -> Opéra / Musical Musique;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-08-05T11:00:00+02:00_2021-08-05T12:00:00+02:00

Humayoun et haroon AAE

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Place marcel achard Adresse Place marcel achard Ville Paris lieuville Place marcel achard Paris