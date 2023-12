Festival Les rencontres d’été Houlgate Houlgate Catégories d’Évènement: Calvados

Début : Vendredi 2024-07-20

fin : 2024-08-25 La Cie P.M.V.V. le grain de sable vous propose la 23e édition de son festival. Des conférences aux rencontres littéraires en passant par les projections, les films et les spectacles, il y en aura pour tous les goûts ! Détails communiqués ultérieurement..

