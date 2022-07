[Houlgate Festival… et Baie de scène] Un cadeau particulier

[Houlgate Festival… et Baie de scène] Un cadeau particulier, 2 septembre 2022, . [Houlgate Festival… et Baie de scène] Un cadeau particulier



2022-09-02 – 2022-09-02 Quand un cadeau d’anniversaire dynamite votre soirée ! Éric va fêter ses cinquante ans. Sabine son épouse dévouée a préparé pour son anniversaire une soirée en petit comité, car Éric n’aime pas les grands raouts. Gilles, son meilleur ami — mais également son associé — sera le seul à y être convié. Une soirée qu’on préfère regarder plutôt que de la vivre ! Réservation et billetterie à l’office de tourisme à partir du 1er juillet. Paiement à la réservation

