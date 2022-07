[Houlgate Festival… et Baie de scène] Que la fête recommence Houlgate Houlgate Catégories d’évènement: Calvados

41 rue Henri Dobert Cinéma du casino Houlgate Calvados

2022-09-03 20:30:00

Cinéma du casino 41 rue Henri Dobert

Houlgate

Calvados Marc Jolivet ne baisse pas les bras devant la pandémie mais au contraire les ouvre grands vers le futur avec un tout nouveau spectacle : Que la fête recommence ! Marc Jolivet revient sur scène avec un tout nouveau spectacle au bon goût de vaccin, de musique, d’actualité et de fête. À travers un spectacle évolutif en fonction des mesures gouvernementales, il favorise l’immunité collective grâce au rire et au partage. Que se passera-t-il pendant ce CDI (confinement à durée indéterminée) proposé aux spectateurs ? Osera-t-il encore faire de l’humour au second degré ?

Roselyne Bachelot et Emmanuel Macron reconnaîtront-ils la pénibilité du métier d’humoriste ? Comme à son habitude, Marc Jolivet ironisera-t-il sur la politique locale et globale ? Imitera-t-il Guy Bedos ? Osera-t-il se présenter à la Présidentielle de 2022 ? Vous le saurez en venant faire la fête ! Réservation à l’office de tourisme à partir du 1er juillet. Paiement à la réservation

Cinéma du casino 41 rue Henri Dobert Houlgate

