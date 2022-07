[Houlgate Festival… et Baie de scène] Ni Brel ni Barbara, 1 septembre 2022, .

[Houlgate Festival… et Baie de scène] Ni Brel ni Barbara



2022-09-01 20:30:00 – 2022-09-01

Autour du piano, Mario et Laurent préparent les chansons, choisissent les textes et travaillent leurs scènes. Mais plus ils évoluent dans le travail, plus leurs avis divergent. Alors que l’un se sent manifestement « habité » par Barbara, l’autre se défend résolument d’imiter Jacques Brel. Naît alors un débat enjoué entre les deux comédiens- chanteurs. Entre le piano et la machine à café, entre coups de cœur et coups de sang, la question se pose : faut-il imiter ou s’en défendre ? Où est la frontière entre l’imitation et la création ?

Portés par les chansons de Brel et de Barbara, les deux amis affirment leur identité mais ils se retrouvent malgré eux dans une confusion totale. Les époques se mélangent, les rôles se confondent. « Leur » histoire devient leur histoire. Ils aiment Brel et Barbara, mais ils ne sont ni Brel ni Barbara.

Réservation à l’office de tourisme à partir du 1er juillet. Paiement à la réservation

Toutes les informations sur houlgatefestival.fr

Autour du piano, Mario et Laurent préparent les chansons, choisissent les textes et travaillent leurs scènes. Mais plus ils évoluent dans le travail, plus leurs avis divergent. Alors que l’un se sent manifestement « habité » par Barbara, l’autre…

Autour du piano, Mario et Laurent préparent les chansons, choisissent les textes et travaillent leurs scènes. Mais plus ils évoluent dans le travail, plus leurs avis divergent. Alors que l’un se sent manifestement « habité » par Barbara, l’autre se défend résolument d’imiter Jacques Brel. Naît alors un débat enjoué entre les deux comédiens- chanteurs. Entre le piano et la machine à café, entre coups de cœur et coups de sang, la question se pose : faut-il imiter ou s’en défendre ? Où est la frontière entre l’imitation et la création ?

Portés par les chansons de Brel et de Barbara, les deux amis affirment leur identité mais ils se retrouvent malgré eux dans une confusion totale. Les époques se mélangent, les rôles se confondent. « Leur » histoire devient leur histoire. Ils aiment Brel et Barbara, mais ils ne sont ni Brel ni Barbara.

Réservation à l’office de tourisme à partir du 1er juillet. Paiement à la réservation

Toutes les informations sur houlgatefestival.fr

dernière mise à jour : 2022-02-23 par