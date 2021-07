Houlgate Houlgate Calvados, Houlgate [Houlgate Festival… et Baie de scène] Je déménage Houlgate Houlgate Catégories d’évènement: Calvados

Houlgate

[Houlgate Festival… et Baie de scène] Je déménage Houlgate, 4 septembre 2021, Houlgate. [Houlgate Festival… et Baie de scène] Je déménage 2021-09-04 11:00:00 11:00:00 – 2021-09-04 Cinéma du casino 41 rue Henri Dobert

Toutes les informations sur houlgatefestival.fr En plein déménagement, Sophie replonge dans ses souvenirs en chansons. Elle aborde des thèmes parfois délicats avec malice, humour et optimisme ! Sur scène, Sophie, Régis et sa guitare, un carton et une cage avec un oiseau. Sophie doit dire adieu… +33 2 31 24 34 79 https://www.houlgatefestival.fr/ En plein déménagement, Sophie replonge dans ses souvenirs en chansons. Elle aborde des thèmes parfois délicats avec malice, humour et optimisme ! Sur scène, Sophie, Régis et sa guitare, un carton et une cage avec un oiseau. Sophie doit dire adieu à sa chambre, c’est le jour du déménagement. Mais elle ne l’entend pas ainsi et refuse de quitter son univers. Son frère (Régis, en ado nonchalant) est plutôt content de partir, ce qui exaspère Sophie. Une seule solution: réussir à ouvrir la boîte que lui a laissée sa grand-mère « à n’ouvrir qu’en cas de situation désespérée ». Tout en se chamaillant avec son frère, elle aborde en chansons des thèmes comme la maladie d’Alzheimer, le départ de la grande soeur, les difficultés scolaires, le handicap mental, mais aussi l’amour et l’optimisme! Un univers singulier dans le domaine de la chanson pour enfants avec un ton impertinent, tendre et drôle mis au service de textes percutants. Réservation et billetterie à l’office de tourisme. Paiement à la réservation

