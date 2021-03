Houlgate Festival… et Baie de scène, 4 juin 2021-4 juin 2021, Houlgate.

Houlgate Festival… et Baie de scène 2021-06-04 – 2021-06-06

Houlgate Calvados Houlgate

Si vous souhaitez vous divertir, alors ce festival est pour vous ! Au programme de cette première édition présentée par Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm : humour, théâtre, théâtre musical ou encore spectacles pour enfants. Tous les éléments sont réunis pour vous faire passer un bon moment.

Cette édition sera parrainée par Dominique Besnehard (auteur de la série « Dix pour cent ») et Marguerite Gourgue (directrice du Théâtre La Bruyère).

Vendredi 4 Juin : Présentation de soirée d’ouverture et du festival avec Christophe Combarieu, Mathieu Wilhelm, Marguerite Gourgue, Jean-Michel Mingasson et Virginie Lemoine.

Espace culturel: Sylvestre et Jennifer Cie DATAKIDZ, 9h45 – 13h45 et 15h30, pour les enfants de l’École de Houlgate

Cinéma du casino : « Piano Paradiso » 20h30, de et avec Alain Bernard

Samedi 5 juin :

Cinéma du casino : « Je déménage » , 11h, spectacle pour enfants de et avec Sophie Forte

Foyer logement d’Houlgate: Mini tour de chant de Sophie Forte, 15h

Cinéma du casino : « Les trois font la paire », 20h30, d’après Sacha Guitry par la Compagnie de la Pépinière

Dimanche 10 mai : Présentation du concours Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm. Remise des prix en présence de Marguerite Gourgue, Dominique Besnehard et M. le Maire d’Houlgate, Virginie Lemoine et Jean-Michel Mingasson ainsi que des partenaires.

Salle du patronage : Finale du concours d’humoristes régionaux 14h30

Réservation et billetterie à l’office de tourisme.

Tarifs variable selon spectacle et réductions (habitants de Houlgate, moins de 12ans, demandeurs d’emplois etc.)

Toutes les informations sur houlgatefestival.fr

Si vous souhaitez vous divertir, alors ce festival est pour vous ! Au programme de cette première édition présentée par Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm : humour, théâtre, théâtre musical ou encore spectacles pour enfants. Tous les éléments…

+33 2 31 24 34 79 https://www.houlgatefestival.fr/

Si vous souhaitez vous divertir, alors ce festival est pour vous ! Au programme de cette première édition présentée par Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm : humour, théâtre, théâtre musical ou encore spectacles pour enfants. Tous les éléments…

Si vous souhaitez vous divertir, alors ce festival est pour vous ! Au programme de cette première édition présentée par Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm : humour, théâtre, théâtre musical ou encore spectacles pour enfants. Tous les éléments sont réunis pour vous faire passer un bon moment.

Cette édition sera parrainée par Dominique Besnehard (auteur de la série « Dix pour cent ») et Marguerite Gourgue (directrice du Théâtre La Bruyère).

Vendredi 4 Juin : Présentation de soirée d’ouverture et du festival avec Christophe Combarieu, Mathieu Wilhelm, Marguerite Gourgue, Jean-Michel Mingasson et Virginie Lemoine.

Espace culturel: Sylvestre et Jennifer Cie DATAKIDZ, 9h45 – 13h45 et 15h30, pour les enfants de l’École de Houlgate

Cinéma du casino : « Piano Paradiso » 20h30, de et avec Alain Bernard

Samedi 5 juin :

Cinéma du casino : « Je déménage » , 11h, spectacle pour enfants de et avec Sophie Forte

Foyer logement d’Houlgate: Mini tour de chant de Sophie Forte, 15h

Cinéma du casino : « Les trois font la paire », 20h30, d’après Sacha Guitry par la Compagnie de la Pépinière

Dimanche 10 mai : Présentation du concours Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm. Remise des prix en présence de Marguerite Gourgue, Dominique Besnehard et M. le Maire d’Houlgate, Virginie Lemoine et Jean-Michel Mingasson ainsi que des partenaires.

Salle du patronage : Finale du concours d’humoristes régionaux 14h30

Réservation et billetterie à l’office de tourisme.

Tarifs variable selon spectacle et réductions (habitants de Houlgate, moins de 12ans, demandeurs d’emplois etc.)

Toutes les informations sur houlgatefestival.fr