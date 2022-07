[Houlgate Festival… et Baie de scène] Concours d’humoristes

2022-09-04 – 2022-09-04 Tremplin de jeunes artistes émergents, un appel à candidatures est organisé au début de chaque année afin de permettre l’audition d’artistes régionaux et pour cette première édition, d’artistes nationaux qui devront présenter un spectacle devant le jury du festival. Le dernier jour du festival, 5 artistes sélectionnés par le jury concourront pour obtenir le prix du jury et le prix du public. Le concours sera présenté par Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm. Le Prix du Jury Ville d’Houlgate sera programmé dans le spectacle Absolutely Hilarious au Théâtre des Mathurins à Paris dans l’année. Les Prix du Public et Prix du jury Ville d’Houlgate seront programmés dans le spectacle Absolutely Hilarious le samedi 30 septembre à Houlgate

Réservation à l’office de tourisme à partir du 1er juillet. Paiement à la réservation

