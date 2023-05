Concert des Tuyaux à Cordes Église, 30 juillet 2023, Houlgate.

Cette formation piano-orgue vous propose un programme classique d’airs connus. Au piano Marie-Brigitte Gries, à l’orgue Fabien Chavrot. Billetterie sur place..

2023-07-30 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-30 . .

Église

Houlgate 14510 Calvados Normandie



This piano and organ group offers a classical program of well-known tunes. At the piano Marie-Brigitte Gries, at the organ Fabien Chavrot. Ticketing on the spot.

Este grupo de piano y órgano ofrece un programa clásico de melodías conocidas. Marie-Brigitte Gries al piano, Fabien Chavrot al órgano. Taquilla in situ.

Diese Piano-Orgel-Besetzung bietet Ihnen ein klassisches Programm mit bekannten Melodien. Am Klavier Marie-Brigitte Gries, an der Orgel Fabien Chavrot. Eintrittskarten vor Ort.

