Théâtre : « La fille de son père » 41 rue Henri Dobert, 24 juin 2023, Houlgate.

Jennifer rêve de faire de la télé, mais quand on est la fille de personne, ce n’est pas gagné ! Heureusement, le hasard et les quiproquos font parfois bien les choses. Et paradoxalement c’est la fille d’un certain « Personne » qui va permettre à Jennifer de devenir quelqu’un. Comédie sur les « fils et filles de… » dans laquelle les portes claquent au rythme des mensonges de chacun, un vaudeville sur l’ascenseur social, un Feydeau à la sauce d’aujourd’hui..

2023-06-24 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-24 22:30:00. .

41 rue Henri Dobert Cinéma du Casino

Houlgate 14510 Calvados Normandie



Jennifer dreams of being on TV, but when you’re nobody’s daughter, it’s not easy! Fortunately, chance and misunderstandings sometimes make things right. And paradoxically, it is the daughter of a certain « Nobody » who will allow Jennifer to become someone. A comedy about the « sons and daughters of… » in which the doors slam to the rhythm of the lies of each one, a vaudeville about the social elevator, a Feydeau with a modern twist.

Jennifer sueña con salir en la tele, pero cuando no eres hija de nadie, ¡no es fácil! Afortunadamente, el azar y los malentendidos a veces funcionan bien. Y paradójicamente, es la hija de un tal « Nadie » quien permitirá a Jennifer convertirse en alguien. Una comedia sobre los « hijos e hijas de… » en la que las puertas se cierran al ritmo de las mentiras de cada uno, un vodevil sobre el ascensor social, un Feydeau con un toque moderno.

Jennifer träumt davon, im Fernsehen aufzutreten, aber wenn man die Tochter von niemandem ist, ist das nicht einfach Glücklicherweise können der Zufall und Missverständnisse die Dinge manchmal gut machen. Und paradoxerweise ist es die Tochter eines gewissen « Personne », die Jennifer dazu verhilft, jemand zu werden. Eine Komödie über die « Söhne und Töchter von … », in der die Türen im Rhythmus der Lügen jedes Einzelnen zuschlagen, ein Vaudeville über den sozialen Fahrstuhl, ein Feydeau in der heutigen Zeit.

