Chapitre de la Confrérie de la teurgoule et de la fallue 10 boulevard des Belges, 24 juin 2023, Houlgate.

De la mairie au Casino en passant par le kiosque et la Halle du marché, suivez le défilé annuel de la Confrérie à travers la ville ! Vous pourrez assister aux intronisations des nouveaux membres sous la halle et profiter d’une dégustation de produits normands à proximité !.

2023-06-24 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-24 18:00:00. .

10 boulevard des Belges Départ de la mairie

Houlgate 14510 Calvados Normandie



From the town hall to the Casino, passing by the kiosk and the market hall, follow the annual parade of the Confrérie through the city! You will be able to attend the induction of new members under the market hall and enjoy a tasting of Norman products nearby!

Del ayuntamiento al Casino, pasando por el quiosco y el mercado, siga el desfile anual de la Cofradía por la ciudad Podrá asistir a la presentación de nuevos miembros en el mercado y disfrutar de una degustación de productos normandos en las inmediaciones

Vom Rathaus über den Kiosk und die Markthalle bis hin zum Casino: Folgen Sie dem jährlichen Umzug der Bruderschaft durch die Stadt! In der Markthalle können Sie den Inthronisierungen der neuen Mitglieder beiwohnen und in der Nähe eine Verkostung normannischer Produkte genießen!

