Concert du Conservatoire & Orchestre de Caen Église, 18 juin 2023, Houlgate.

La chorale et les chœurs du conservatoire, accompagnés au piano par Emma Dupuis et Maréva Bécu, et au chant soliste par Simon Nivault, font vivre la musique française et scandinave. Poulenc, Caplet, Ropartz, Schmitt, Grieg, Rautavaara, Sibelius et Gjeilo résonnent sous la voûte de l’église de Houlgate le temps d’une soirée. Direction Véronique Malczuk..

2023-06-18 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-18 . .

Église

Houlgate 14510 Calvados Normandie



The choir and the choirs of the conservatory, accompanied on the piano by Emma Dupuis and Maréva Bécu, and on the solo voice by Simon Nivault, bring French and Scandinavian music to life. Poulenc, Caplet, Ropartz, Schmitt, Grieg, Rautavaara, Sibelius and Gjeilo resound under the vault of the church of Houlgate for one evening. Directed by Véronique Malczuk.

El coro y los coros del conservatorio, acompañados al piano por Emma Dupuis y Maréva Bécu, y a la voz solista por Simon Nivault, dan vida a la música francesa y escandinava. Poulenc, Caplet, Ropartz, Schmitt, Grieg, Rautavaara, Sibelius y Gjeilo resuenan bajo la bóveda de la iglesia de Houlgate durante una velada. Bajo la dirección de Véronique Malczuk.

Der Chor und die Chöre des Konservatoriums, am Klavier begleitet von Emma Dupuis und Maréva Bécu und als Gesangssolist von Simon Nivault, lassen die französische und skandinavische Musik lebendig werden. Poulenc, Caplet, Ropartz, Schmitt, Grieg, Rautavaara, Sibelius und Gjeilo erklingen einen Abend lang unter dem Gewölbe der Kirche von Houlgate. Leitung: Véronique Malczuk.

Mise à jour le 2023-05-11 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité