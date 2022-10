Houle sentimentale Pléneuf-Val-André, 26 novembre 2022, Pléneuf-Val-André. Houle sentimentale

3 Chemin de la Ville Rouault Camp Vert et Plage de la Ville Berneuf Pléneuf-Val-André Ctes-d’Armor Camp Vert et Plage de la Ville Berneuf 3 Chemin de la Ville Rouault

2022-11-26 – 2022-11-27

Camp Vert et Plage de la Ville Berneuf 3 Chemin de la Ville Rouault

Pléneuf-Val-André

Ctes-d’Armor Réservez votre week-end pour la 2e édition du festival HOULE SENTIMENTALE ! Cette année, pas de casino, qui est en travaux, nous investissons donc le Camp Vert et la Ville-Berneuf, à Pléneuf-Val-André, et sa vue superbe sur le Cap d’Erquy. Au programme, musique, conte, théâtre, danse pour tous les âges. Vous pourrez aussi vous restaurer sur place ! Tous les détails à venir dans les prochaines semaines… les3flamants@gmail.com +33 6 78 00 33 99 http://www.les3flamants.fr/ Camp Vert et Plage de la Ville Berneuf 3 Chemin de la Ville Rouault Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Pléneuf-Val-André Ctes-d'Armor Camp Vert et Plage de la Ville Berneuf 3 Chemin de la Ville Rouault Ville Pléneuf-Val-André lieuville Camp Vert et Plage de la Ville Berneuf 3 Chemin de la Ville Rouault Pléneuf-Val-André Departement Ctes-d'Armor

Houle sentimentale Pléneuf-Val-André 2022-11-26 was last modified: by Houle sentimentale Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André 26 novembre 2022 3 Chemin de la Ville Rouault Camp Vert et Plage de la Ville Berneuf Pléneuf-Val-André Ctes-d'Armor Ctes-d'Armor Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André Ctes-d'Armor