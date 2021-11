Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André 22370, Pléneuf Val André Houle sentimentale Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: 22370

Houle sentimentale Pléneuf-Val-André, 27 novembre 2021, Pléneuf-Val-André. Houle sentimentale Rue Winston Churchill Casino du Val-André Pléneuf-Val-André

2021-11-27 13:30:00 – 2021-11-27 22:30:00 Rue Winston Churchill Casino du Val-André

Pléneuf-Val-André 22370 Les 3 flamants organisent un festival pour les arts vivants, Houle sentimentale 1re édition !

Une programmation éclectique de spectacles de 15 min à 1h pour toute la famille.

Atelier de fabrication de girouettes pendant que les parents voient un spectacle adulte ! Programmation du jour : >Envol et moi ! Cie les voyageurs immobiles – spectacle

13h30, grande salle, 15min, tout public >Marthe raconte pierre et le loup, Théâtre des tarabates

14h15, la rotonde, 30min, tout public >Les pt’its pieds et autres contes, Vassili Ollivro

15h, espace cabaret, 45min, tout public à partir de 6 ans >Marthe raconte pierre et le loup, Théâtre des tarabates

16h, la rotonde, 15min, tout public >Cabaret des 3 flamants – Contes, chansons, récits, slam et impromptus

16h30, espace cabaret, 1h30, tout public >Gil Horvat – chanson

18h30, espace cabaret, 1h, tout public > Les voix du verbe – slam poésie

21h, grande salle, 1h15, tout public Le billet donne accès à tous les spectacles dans la limite de la jauge de chaque salle. Accès gratuit pour les accompagnants de personnes handicapées et pour les demandeurs d’emploi.

