Saint-Omer Calvados Saint-Omer Venez observer le monde des papillons et autres insectes en se baladant sur les Rochers de la Houle. Animation jeune public à partir de 5 ans, sur réservation. En partenariat avec le Conseil départemental du Calvados.

(500m/2h) – Niveau 1

Venez observer le monde des papillons et autres insectes en se baladant sur les Rochers de la Houle. Animation jeune public à partir de 5 ans, sur réservation. En partenariat avec le Conseil départemental du Calvados.

(500m/2h) – Niveau 1

ens14@cpievdo.fr +33 7 83 10 01 29 https://www.cpievdo.fr/animations-sorties-tous-publics

