Lieu de rdv donné à la réservation, le mardi 9 août à 14:30

Tous à vos sens ! Venez découvrir d’un autre œil, les Rochers de la Houle. La capture de petites bêtes, l’observation de traces d’animaux, la recherche de plantes et d’autres activités vous permettront de voir ce bel endroit différemment. (1km/2h) – Niveau 1

Gratuit

Lieu de rdv donné à la réservation 14220,SAINT-OMER

2022-08-09T14:30:00 2022-08-09T16:30:00

