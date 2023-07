Soirée à l’occasion de la Fête Nationale Houeillès, 15 juillet 2023, Houeillès.

Houeillès,Lot-et-Garonne

Fête Nationale : soirée organisée par la mairie de Houeillès

Animation musicale : « Duo CARA’VELLES »

Retraite aux flambeaux

Repas proposé par l’association des chasseurs : melon, jambon, pâté de sanglier / côte de sanglier grillée + haricots blancs / fromage / salade de fruits frais. Emmenez vos couverts..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . EUR.

Houeillès 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Fête Nationale: evening organized by the Houeillès town hall

Musical entertainment: « Duo CARA’VELLES »

Torchlight procession

Meal proposed by the hunters’ association: melon, ham, wild boar pâté / grilled wild boar rib + white beans / cheese / fresh fruit salad. Bring your cutlery.

Fiesta Nacional: velada organizada por el Ayuntamiento de Houeillès

Animación musical: « Dúo CARA’VELLES »

Desfile de antorchas

Comida propuesta por la asociación de cazadores: melón, jamón, paté de jabalí / costilla de jabalí a la parrilla + judías blancas / queso / ensalada de fruta fresca. Traiga sus cubiertos.

Nationalfeiertag: Abendveranstaltung, die von der Gemeindeverwaltung von Houeillès organisiert wird

Musikalische Unterhaltung: « Duo CARA’VELLES »

Fackelzug

Von der Jägervereinigung vorgeschlagenes Essen: Melone, Schinken, Wildschweinpastete / gegrilltes Wildschweinkotelett + weiße Bohnen / Käse / frischer Obstsalat. Nehmen Sie Ihr Besteck mit.

