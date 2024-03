HOUDI LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, mercredi 27 novembre 2024.

HOUDIOriginaire du 77, Houdi est l’un des nouveaux ovnis du rap français. Style provocateur, technique maîtrisée et abondance de punchline, le rappeur au masque de ski épate par sa facilité et son assurance. Marqué par un univers bien à lui, une polyvalence déconcertante et une très grosse productivité, Houdi à toutes les cartes en main pour devenir très grand.Son projet SUN7 aux sonorités estivales et entraînante nous avait accompagné tout l’été. Il revient en ce début d’année pour nous dévoiler un autre côté de sa palette artistique, ses talents de kickeurs. Avec la présence d’invités de marque sur son projet, Houdi affirme son statut de confirmé et souhaite montrer aux yeux de tous qu’il s’installe pour de bon dans le paysage rap.- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

Tarif : 27.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-11-27 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69