Nous sommes heureux de vous proposer des nouvelles dates pour le STAGE CLOWN PONCTUEL. 16 et 17 décembre 1

Voulez-vous découvrir votre clown intérieur ? C’est le moment !

Durant laquelle trois thèmes sont abordés : l’authenticité, l’interactivité et oser la vulnérabilité au service de son jeu clownesque.

Nous serrons présent:

Lille :le 16 et 17 décembre 2023, le 14 janvier et le 11 février 2024

Paris : le 14 janvier 2024

Bruxelles 21 janvier et le 24 et 25 février 2024.

Le dimanche 17 décembre à Lille un cours public est ouvert de 15h30 à 17H sous inscription.

Nous proposons également une nouvelle date pour le STAGE CLOWN INTENSIF

Du 16 au 21 décembre 2023 à Lille

Préinscription obligatoire au [06 82 35 79 69](tel:06 82 35 79 69) ou par mail à theatremoderne@yahoo.fr.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet: https://www.regulationemotionnelle.eu/stage-clown/

Rue Roger Salengro Rue Roger Salengro Houdain 62150 Pas-de-Calais