Cycle annuel de clown 2023-2024 à Lille Rue Roger Salengro Houdain, 24 septembre 2023 14:00, Houdain.

Ce cycle nous invite a nous retrouver 1 dimanche par mois et 2 week-end pour passer un bon moment autour de l’art du clown et du théâtre d’improvisation ! La première date aura lieu le 24 septembre. Dimanche 24 septembre, 10h00 1

https://www.regulationemotionnelle.eu/stage-clown/

Tout le monde est le bienvenu ! les acteurs, artistes, personnes qui veulent développer l’Art du clown et la connaissance d’eux-mêmes.

Les personnes qui n’ont aucune connaissance sont invités à tester pour voir si cet univers leur inspire et leur plait pour s’investir durant une année.

Les thèmes : authenticité, vulnérabilité, interaction

C’est une approche holistique de l’art et de la personne et pour cela j’ai inclus d’autres outils comme le théâtre d’improvisation, la Communication Non Violente, la Régulation Emotionnelle Les ateliers mélangent l’improvisation, l’écriture clownesque, le travail en individuel et en groupe pour s’exercer dans un climat de confiance et de soutien mutuel.

Objectifs :

-Construire , clarifier et approfondir l’univers de son clown

-Lâcher prise, être heureux ensemble et se rencontrer

-Nourrir sa créativité, sa confiance en soi, la coopération, la réalisation de soi

-Prendre du plaisir et vivre l’insouciance comme un enfant

-Être connecté au présent et oser exprimer sa vulnérabilité

-Découvrir la Communication Non Violente et l’inclure au service de son jeu

Au programme :

-Pratiquer le jeu clownesque et théâtral avec l’aide de l’improvisation et l’écriture pas à pas

-Intégrer les règles de clown : dire oui, proposer une histoire, le « bide », l’obstacle,..

-Comprendre son fonctionnement d’acteur et jouer avec ses limites pour les dépasser

-Accueillir l’échec pour mieux célébrer la réalisation

-Interagir avec son partenaire de jeu et son public

-Oser exprimer notre authenticité et vulnérabilité

-Laisser le corps , la voix et les émotions s’exprimer

-Oser rencontrer et vivre le moment présent

-Exprimer sa spontanéité et suivre son intuition

-Rencontrer l’autre dans le dialogue et coopérer ensemble

-Compétences travaillés : écoute, réactivité, créativité, connexion à soi et à l’autre

-Développement personnel comme prendre la parole avec aisance et savoir dialoguer, savoir dire oui et non, gérer son stress et ses émotions, communication non-verbale et Communication Non Violent

Rue Roger Salengro Rue Roger Salengro Houdain 62150 Pas-de-Calais