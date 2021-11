Istres Istres Bouches-du-Rhône, Istres Hotte aux jouets Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Hotte aux jouets Istres, 27 novembre 2021, Istres. Hotte aux jouets Istres

2021-11-27 – 2021-12-11

Istres Bouches-du-Rhône L’opération se déroulera sur 2 semaines, du samedi 27 novembre au samedi 11 décembre 2021.

Les généreux donateurs auront la possibilité d’amener leurs dons aux 6 points relais ci-dessous durant cette période :

– Renault Istres

– Stor’Istres

– Atol Opticien

– Enseignes et Néons

– Espace Pluriel Jeunes

– L’Apérotec



Le point final de cette action sera le samedi 11 décembre de 10h00 à 17h00 non-stop au kiosque à musique (près de l’esplanade Charles de Gaulle) afin de récolter les derniers dons.

