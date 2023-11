Marché de Noël Hôtentique Bordeaux Bordeaux, 8 décembre 2023, Bordeaux.

Marché de Noël 8 – 10 décembre Hôtentique Bordeaux Entrée libre

Hôtentique Bordeaux organise un marché de Noël éthique et responsable dans sa Maison d’exception et ouvre ses portes aux Bordelais !

Hôtentique Bordeaux, lieu remarquable aux vitraux signés Chauffrey, est heureux d’annoncer son premier Marché de Noël. Venez vivre la magie des fêtes de fin d’année au cœur de ce lieu si singulier.

Plongez dans une ambiance féérique et artisanale au cœur de la Maison

Le Marché investira l’ensemble des pièces de la Maison sur trois niveaux entièrement décorés offrant aux visiteurs une expérience immersive, chaleureuse et à taille humaine.

Chaque coin du lieu sera transformé en univers enchanteur créant ainsi une atmosphère douce et lumineuse, propice à cette période de fin d’année.

Des artisans locaux et responsables de la région Bordelaise

Les visiteurs auront plaisir à déambuler parmi les stands locaux, mettant en lumière l’authenticité et la diversité des produits de notre région.

Savoir-faire et créations uniques, échanges et partages, Hôtentique offrira l’opportunité idéale de dénicher des cadeaux confectionnés avec soin, passion et éthique par des artisans engagés et ce pour tous les âges !

Artisans des vies multiples*, Artisans du sur-mesure et de la personnalisation*, Artisans de la transmission et du savoir-faire*, Artisans locaux aux belles histoires, Artisans de l’imaginaire*. Ils vous attendent nombreux pour célébrer leurs métiers !

Une immersion dans le partage

Que vous veniez seul, en famille ou entre amis, le marché de Noël se présente comme un lieu où le partage et la convivialité sont à l’honneur. Les animations variées sauront captiver les petits comme les grands, tandis que les ateliers créatifs offriront une opportunité ludique de laisser libre cours à son imagination et de créer quelque chose de spécial à emporter chez soi.

Hôtentique Bordeaux convie la communauté locale, les médias et les visiteurs à se joindre à eux pour participer à ce marché. Une opportunité idéale de célébrer la saison des fêtes dans un cadre unique, de soutenir les talents locaux et de créer des instants magiques.

Hôtentique Bordeaux souhaite faire de ce marché de noël un rendez-vous incontournable pour les familles, les amis et tous les amoureux de la magie des fêtes.

L’Association Entre Deux Liens, Loi 1901 avec arrêté préfectoral et agrément en protection de l’enfance, fera partie de l’aventure et réalisera vos emballages cadeaux.

Les marques participantes

Artisans des vies multiples* :

– Brocantillages : brocante locale et responsable. Vaisselle, meubles et objets déco chinés pour vous par Agnès.

– Les Bougies du Vin : Constantin recycle des bouteilles de vin en bougies aux saveurs de cépages, en verres, en vases pour leur donner une seconde vie tout en protégeant notre planète.

– Loy Kapel Design floral et poétique : vente et confection de couronnes de Noël par Laure ; vente de sapins naturels en pot.

– Preloved selection : prêt à porter pour femme de seconde-main – Sélection tendance et pépites par Amélie.

Artisans du sur-mesure et de la personnalisation* :

– Brodevent : broderie, sérigraphie, marquage textile, Harmony et son équipe personnalisent sur place vos achats textiles.

– Cocotte Mijote : Armelle défend une cuisine locale, gourmande et faite maison, à son image mais surtout à votre image.

– Les Jolis Bonheurs : des bijoux poétiques réalisés par Claire, qui racontent une histoire – fabrication française.

– Mobsters Letters : personnalisation d’articles sur la thématique de Noël par Maureen

Artisans de la Transmission et du savoir-faire* :

– Chris’Teas : Maison familiale depuis 2001, Chris’Teas est une véritable institution sur Bordeaux, s’appuyant sur des comptoirs de vente dans les plus grands magasins girondins. Elle est essentiellement connue pour ses assemblages de thés personnalisés : le plus célèbre Le Thé au Canelé, fierté de Christel (La créatrice) et best seller de la marque.

– 33 Détours Fabienne Labat : Guide conférencière locale. Fabienne vous propose en cadeau ses visites bordelaises dont la visite privée d’Hôtentique Bordeaux et son escape game “La Maison Des Secrets” qu’elle a créé sur-mesure d’après l’histoire de la maison.

– Pol et Rosa : Accessoires et linge de Maison en lin. Pol & Rosa se sont des couleurs lumineuses, une matière durable qui est le lin, et respectueuse de l’environnement. Tous les produits sont personnalisables avec la broderie de son choix pour un cadeau unique réussi !

– Sélection vin et rhum d’Estelle, C’est Madame qui choisit le vin :

Vignobles Michel Gonet & fils : une sélection de différentes appellations de la famille qui pratique depuis toujours une agriculture raisonnée dans le respect du terroir et du produit.

Mama Sama : voyage initiatique en Guadeloupe sur l’île de Marie Galante, rhums arrangés et planteurs « Made in Bordeaux ».

Artisans locaux les belles histoires* :

– Caviar Sturia : Caviar français Éleveur, Producteur, Sélectionneur et Affineur. Made in Aquitaine, dans le respect de l’équilibre écologique.

– Hasnaâ Chocolats Grands Crus : Artisan chocolatier bordelais qui propose notamment d’innovantes ganaches aux vins de Bordeaux, réalisées en partenariat avec de prestigieux Châteaux de la région.

– Soin de Soi : des cosmétiques 100% naturels et efficaces – Une fabrication artisanale, des compositions irréprochables et des matières premières les plus locales possibles.

Artisans de l’imaginaire*:

– CroCrodile family store : le concept-store engagé des familles. On y retrouve une sélection de marques choisies pour leur design, qualité de composition et de fabrication, éthique de production. Mais c’est aussi du seconde main vêtements et jouets pour les enfants de 0 à 6 ans.

CroCrodile fêtera par la même occasion ses 2 ans, sur le thème de la famille. Le choix de cette ancienne maison familiale a donc été une évidence.

– L’univers de Jeff – Animation : plongez dans l’imaginaire de Jeff et vivez une expérience féérique avec vos enfants le dimanche après-midi à partir de 14h30.

– Moian – Décoration : Anne sélectionne des pièces d’exception, uniques et authentiques, issues de l’artisanat ancestral du Maroc, son pays de cœur.

– Nicolas Fontas – Photographe : Nicolas cumule et réunit plusieurs images sur une seule, comme pour enregistrer ce que conserve son esprit et retranscrire une émotion ; le sentiment d’un monde toujours en mouvement.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Dates : Vendredi 08 décembre de 16h à 21h – Samedi 09 décembre de 10h à 21h – Dimanche 10 décembre de 10h à 18h avec animation enfants de 14h30 à 17h30.

Lieu : Entrée par le jardin au 24 rue de la liberté 33200 Bordeaux

Entrée : gratuite

