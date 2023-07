Visite guidée d’un lieu privatif bordelais au patrimoine exceptionnel Hôtentique Bordeaux Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

Visite guidée d’un lieu privatif bordelais au patrimoine exceptionnel Samedi 16 septembre, 09h00, 10h00, 11h00 Hôtentique Bordeaux 5 € adulte. Sur réservation. Nombre de places limité.

« La maison Hôtentique » : construite à la fin du XIXe par l’architecte Pierre Durand, cette demeure familiale privée, récemment réhabilitée, présente un superbe ensemble de vitraux des ateliers Chauffrey. Profitez de l’ouverture exceptionnelle des pièces de réception, de la bibliothèque et de l’étage. Participez à une visite guidée avec Fabienne Labat, guide conférencière et Fabrice Laval, artisan vitrailliste.

Daté de 1898, ce lieu privatif bordelais au patrimoine exceptionnel de vitraux signés Chauffrey, fait l'objet d'une rénovation ambitieuse. Initié par deux sœurs, ce pari un peu fou leur permet de préserver la mémoire de sa dernière occupante : leur grand-mère bien aimée.

Idéalement situé à 10mn de l’ultra centre, Hôtentique vous accueille dans un écrin fin XIXe parfaitement équipé pour travailler dans des conditions optimales. L’hôtel particulier de 250 m2 orienté sur le jardin, se compose d’une enfilade de salons réceptifs, de deux salles de réunion et d’un grand espace de créativité. Sa capacité de 70 personnes et sa collection d’activités à vivre clé en main au sein d’un patrimoine architectural remarquable en font un lieu d’expériences inédites à Bordeaux.

Découvrez ce lieu de réception d’exception, dans une demeure privée bordelaise.

