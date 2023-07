Visite guidée des hôtels particuliers Hôtels particuliers de la rue Baudin Mantes-la-Jolie, 17 septembre 2023, Mantes-la-Jolie.

Visite guidée des hôtels particuliers Dimanche 17 septembre, 10h30 Hôtels particuliers de la rue Baudin Gratuit, sur inscription

Partez à la découverte des Hôtels particuliers, datant des XVIIe et XVIIIe siècles, rue Baudin. Retracer l’histoire de ces propriétés privées telles que l’hôtel Mornay et Vendôme

Hôtels particuliers de la rue Baudin Rendez-vous au pied de la tour Saint-Maclou – Place Saint-Maclou, 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France 01 34 78 86 60 http://www.manteslajolie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0134788660 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation.patour@manteslajolie.fr »}] La rue Baudin, ancienne rue aux Pois, accueille plusieurs hôtels particuliers datant des XVIIe et XVIIIe siècles. Les corps principaux de ces hôtels, situés entre cour et jardin, avec ailes en retour jusqu’à l’alignement, ont été construits sur le même modèle que celui des hôtels parisiens du Marais. Plusieurs rois de France y ont séjourné, à l’instar de Louis XIV, qui lors de son périple à travers la France en 1645 fit une halte à Mantes. Il demeura avec sa cour dans ces hôtels et le roi logea au 6 de la rue Baudin, dans l’hôtel Carsillier.

