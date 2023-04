Stage de chant choral Accords Majeurs Hôtellerie la Joie Saint Benoît Bayeux Catégories d’Évènement: Bayeux

Calvados . Stage de chant choral du 19 au 26 août 2023 à l’hôtellerie la Joie Saint Benoît à Bayeux. Oeuvres de Haendel, Saint-Saëns, Rutter, Hahn, Rossini, Morley, Guastavino et Sugano. Présentation de ce répertoire lors de la soirée musicale organisée dans l’hôtellerie en fin de stage.

Bulletin d’inscription en suivant le lien : https://accordsmajeurs92.files.wordpress.com/2023/03/stageam2023.pdf brigitte.chillon@seineouest.fr +33 6 60 67 18 93 https://accordsmajeurs.com/ Marie-Alix BEDEL

