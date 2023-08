Journées du Patrimoine à Figeac : « visite guidée, Hôtel du Viguier du Roy » Hôtel Viguier du roy Figeac, 16 septembre 2023, Figeac.

Le temps d’un week-end, Figeac vous invite à découvrir son patrimoine, certains monuments le temps d’une visite guidée vous ouvrent leurs portes : le Viguier du Roy.

Ce monument majeur de Figeac mêle une tour du XIVe siècle et plusieurs maisons du Moyen Âge aux façades sculptées.

Ce programme de visites et d’animations vous est proposé par le service du patrimoine de Figeac et Grand-Figeac, Pays d’art et d’histoire.

sur réservation préalable auprès de l’hôtel du viguier du roy.

For a weekend, Figeac invites you to discover its heritage, with some monuments opening their doors to you for a guided tour: the Viguier du Roy.

This major Figeac monument features a 14th-century tower and several medieval houses with sculpted facades.

This program of visits and events is offered by the Figeac Heritage Department and Grand-Figeac, Pays d?art et d?histoire.

by prior arrangement with the hôtel du viguier du roy

Durante un fin de semana, Figeac le invita a descubrir su patrimonio, con algunos monumentos que le abren sus puertas para una visita guiada: el Viguier du Roy.

Este importante monumento de Figeac alberga una torre del siglo XIV y varias casas medievales con fachadas esculpidas.

Este programa de visitas y animaciones está organizado por el Departamento de Patrimonio de Figeac y Grand-Figeac, Pays d’art et d’histoire.

previa concertación con el hôtel du viguier du roy

An einem Wochenende lädt Figeac Sie ein, sein Kulturerbe zu entdecken. Einige Denkmäler öffnen ihre Türen für eine geführte Besichtigung: der Viguier du Roy.

Dieses bedeutende Denkmal von Figeac beherbergt einen Turm aus dem 14. Jahrhundert und mehrere Häuser aus dem Mittelalter mit geschnitzten Fassaden.

Dieses Besichtigungs- und Unterhaltungsprogramm wird Ihnen von der Abteilung für Kulturerbe von Figeac und Grand-Figeac, Pays d’art et d’histoire, angeboten.

nach vorheriger Reservierung im Hôtel du Viguier du Roy

